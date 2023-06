Vladimir Putin, l'ora dell'Apocalisse: "Dispiegheremo i missili nucelari"

21 giugno 2023 a

"Nel prossimo futuro, i primi lanciatori del complesso Sarmat con un nuovo missile pesante andranno in servizio di combattimento": la minaccia arriva direttamente da Vladimir Putin, che - come riportano le agenzie russe - ha parlato dei nuovi missili nucleari durante l’incontro al Cremlino con i laureati delle accademie militari. Lo zar ha anche ribadito che "rafforzare l'esercito rimane la priorità".

Il Sarmat cui si riferisce il presidente russo è - come si legge sul Corriere della Sera - il missile balistico intercontinentale più potente e tecnologicamente avanzato della Russia ed è in grado di lanciare più testate nucleari. Nel suo discorso di oggi, poi, Putin ha anche dichiarato che Mosca continuerà a sviluppare la sua triade nucleare, riferendosi ai missili con base a terra che possono colpire obiettivi a lunga distanza, quelli lanciati da sottomarini e le bombe atomiche lanciate dagli aerei.

Non crede a Putin Volodymyr Zelensky, secondo cui lo zar "ha paura per la sua vita, la ama molto". Per questo sarebbe falsa la dichiarazione sull'uso imminente dei missili nucleari. In ogni caso, ha proseguito il leader ucraino in un'intervista alla Bbc, "non c'è modo di dirlo con certezza, soprattutto per quanto riguarda una persona senza legami con la realtà, che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino".