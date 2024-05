Gioconda, rissa tra esperti: "Ecco cosa si trova davvero alle sue spalle"

15 maggio 2024 a

a

a

Dove è stata dipinta la Gioconda? È una domanda che gli esperti si pongono da anni e che ancora non ha trovato risposta. L'unico indizio a cui aggrapparsi è il paesaggio alle spalle della Monna Lisa, su cui però ci sono ancora tanti dubbi. Decine di esperti si sono confrontati per provare a identificare il panorama, ma tutt'oggi permangono molti dubbi. Ann Pizzorusso, geologa e storica dell'arte rinascimentale, sostiene che il quadro di Leonardo Da Vinci sia stato realizzato a Lecco, sulle rive del lago di Como. Secondo lei il ponte che si vede alle spalle della Gioconda corrisponde al Ponte Azzone Visconti del XIV secolo, situato a Lecco. La catena montuosa è invece quella delle Alpi sud-occidentali, mentre lo specchio d'acqua il Lago di Garlate.

Non si tratta dell'unica ipotesi. Alcuni esperti avevano fatto circolare la teoria secondo cui il quadro fosse stato realizzato a Bobbio, un piccolo comune in provincia di Piacenza, dove si trova un ponte molto simile a quello posto alle spalle della Monna Lisa. Ma la Pizzorusso, intervistata dal Guardian, spiega che concentrarsi solo sul ponte rischia di trarre in errore: "Il ponte ad arco era onnipresente in tutta Italia e in Europa. È impossibile identificare una posizione esatta solo da un ponte. Tutti parlanodel ponte e nessuno parla della geologia".

Leonardo da Vinci, Carlo Vecce: "Genio ribelle raccomandato da suo papà"

Il dettaglio fondamentale secondo l'esperta è il colore delle rocce, caratteristico della conformazione calcarea della zona: "Sappiamo dai suoi taccuini che trascorse molto tempo esplorando il territorio lecchese e il territorio più a nord". La sua teoria ha già raccolto diversi pareri favorevoli: "Non dubito nemmeno per un secondo che Pizzorusso abbia ragione nella sua teoria, data la sua perfetta conoscenza della geologia del Paesaggio italiano", ha commentato Jacques Franck, ex consulente di Leonardo al Louvre.