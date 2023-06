Prigozhin, colpo al cuore del Cremlino: "Mosca perderà la Crimea"

21 giugno 2023 a

Ennesimo attacco al Cremlino da parte del capo della milizia privata Wagner, Yevgeny Prigozhin. Il quale ha accusato i vertici di Mosca di ingannare i russi sul corso dell'offensiva in Ucraina, sottolineando i progressi dell'esercito di Kiev in questa controffensiva: "Stanno ingannando il popolo russo", ha dichiarato in un messaggio audio il capo dei mercenari della Wagner. "Enormi aree sono state consegnate al nemico", ha detto, aggiungendo che le truppe ucraine hanno già cercato di attraversare il fiume Dnipro, sulla linea del fronte. "Tutto questo è totalmente nascosto a tutti. Un giorno la Russia si sveglierà e scoprirà che anche la Crimea è stata consegnata a Kiev".

Il tutto mentre il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che l'offensiva ucraina sta fallendo e ha dichiarato che la Russia è pronta "in un prossimo futuro" a dispiegare i Sarmat, missili balistici intercontinentali in grado di portare dieci o più testate nucleari. Secondo lo zar, a tutela della propria sicurezza e della stabilità globale, la Russia deve puntare sulla predisposizione della "triade nucleare", con forze di terra, aeree e di mare.

E in serata due potenti esplosioni si sono verificate a Sebastopoli, sulla punta sud-occidentale della penisola di Crimea, annessa unilateralmente da Mosca nel 2014. Lo riferisce Rbc-Ukraine spiegando che al momento non ci sono dettagli sulle deflagrazioni.