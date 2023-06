Prigozhin, "4 miliardi di rubli e...": cosa hanno trovato nel suo rifugio

25 giugno 2023 a

Quattro miliardi di rubli, ovvero circa 43 milioni di euro: questo quanto è stato ritrovato nei pressi di quello che sarebbe stato l'ufficio del capo di Wagner Evgenij Prigozhin all'Hotel Trezzini di San Pietroburgo. Lo riferisce il portale di inchieste Fontanka. Il denaro in contanti, in particolare, sarebbe stato ritrovato all'interno di un furgone parcheggiato vicino all'hotel.

Nel rifugio, poi, sarebbero stati trovati anche dei passaporti falsi con la foto del leader della Wagner, armi e addirittura lingotti d’oro. Le autorità avrebbero trovato questo bottino nella giornata di sabato, mentre Prigozhin guidava la rivolta armata. In ogni caso, non è chiaro chi abbia ordinato la perquisizione, ma Prigozhin ha confermato le notizie dei media in un messaggio audio su uno dei suoi canali Telegram, affermando che i soldi che teneva in un furgone e due autobus erano destinati a pagare i suoi uomini, oltre che al pagamento dei cosiddetti Risarcimento “Cargo 200” per le famiglie dei combattenti uccisi.

Ieri, intanto, quando erano arrivati a soli 200 kilometri da Mosca, i mercenari guidati da Prigozhin hanno deciso di fare marcia indietro. Il motivo? Un accordo raggiunto con la Russia grazie alla mediazione del leader bielorusso Lukashenko. Non si sa, al momento, se questa treguà durerà o se invece si è trattato solo di uno stop temporaneo.