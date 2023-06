Putin, il primo video dopo il golpe di Prigozhin: i sospetti sono clamorosi

26 giugno 2023 a

Prima apparizione in video per Vladimir Putin dal video-messaggio alla Nazione andato in onda sabato mattina, nelle battute iniziali del golpe di Evgeni Prigozhin poi rientrato dopo 12 ore. Il presidente russo è apparso in un video del Cremlino mentre interviene ai giovani partecipanti dell'XI International Youth Industrial Forum "Ingegneri del futuro - 2023" ed elogia le aziende per aver assicurato "il funzionamento stabile" dell'industria del Paese "di fronte a gravi sfide esterne".



Nessun riferimento ai drammatici avvenimenti di sabato, ma più generiche parole in relazione alla crisi economica e alle sfide del futuro: "Lo sviluppo e la modernizzazione dell'industria è la nostra priorità assoluta", ha assicurato. "Pertanto - ha proseguito ancora Putin - continueremo a stimolare l'introduzione delle ultime tecnologie, soluzioni digitali, standard ambientali avanzati, insieme alle imprese, alle regioni, alla scienza, per aggiornare i programmi per l'istruzione professionale, la formazione e la riqualificazione del personale, anche per le industrie di base come l'ingegneria meccanica, la costruzione navale e aeronautica, la costruzione di macchine utensili e strumenti, la robotica e l'elettronica, la produzione di attrezzature industriali".

La strategia del Cremlino è chiara: smentire i dubbi relativi alla presenza del presidente a Mosca, sospetti sollevati già sabato anche in virtù dei tabulati dei radar che mostravano l'aereo presidenziale decollato alla volta di San Pietroburgo, prima di spegnere i transponder. Peskov, portavoce di Putin, ha sempre smentito qualsiasi fuga. Ancora incertezza invece attorno a Prigozhin. L'ultimo avvistamento sabato notte, dov'è stato acclamato di ritorno a Rostov prima di finire in esilio in Bielorussia, come da accordi presi. Da quel momento, l'uomo della rivolta è sparito.