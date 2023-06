Kuleba travolge Travaglio dalla Gruber: "Lei mi vuole sfidare, ma..."

29 giugno 2023 a

Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Il titolare della diplomazia di Kiev risponde ad alcune domande che Lucio Caracciolo e Marco Travaglio gli sottopongono. Una domanda su tutte è quella che riguarda la durata della guerra, un interrogativo che arriva dallo studio a cui Kuleba risponde così: "Vi voglio dire una cosa, voglio che lo sappiano tutti gli italiani. Abbiamo fatto un sondaggio in Ucraina e abbiamo chiesto 'per quanto tempo siete disposti a combattere per difendere l'Ucraina?', la risposta è stata chiara. Il 58 per cento degli ucraini è disposto ad attendere anni prima di mollare le armi".

Parole molto chiare che ribadiscono la strenua resistenza del popolo ucraino nella guerra contro l'invasione della Russia. Poi la domanda di Travaglio: "Siete sicuri di non volervi ritrovarvi più in là nel tempo nella condizione di avere rimpianti per non avre accettato prima un cessate il fuoco o un accordo di pace?".

Kuleba gela Travaglio: "Noi non ci fermeremo, è come una partita di Champions, noi giochiamo per vincere non per perdere, lei cosa farebbe? Non possiamo già pensare di aver perso, il suo compito è quello di sfidarmi e di fare domande, il mio lavoro è quello di vincere".