Rivolta non solo in Francia e Svizzera: scontri anche in Belgio, polveriera-Europa

La polveriera francese continua a travolgere l'Europa. Come vi abbiamo raccontato, le rivolte che stanno infiammando la Francia, ora bussano alle porte della Svizzera. Almeno sette persone sono state arrestate a Losanna, in Svizzera, negli incidenti legati alle proteste scatenate in Francia dall’uccisione di un ragazzo di 17 anni, Nahel, martedì scorso a Nanterre, per mano della polizia.

Più di un centinaio di giovani si è radunato ieri sera nel centro di Losanna, ed ha attaccato diversi negozi, riporta il portale Swiss Info. Tra i fermati ci sono sei minorenni. Tutti sono stati trasferiti in Questura e la Polizia Giudiziaria ha aperto un’inchiesta sotto la supervisione della Procura. Tra i danni segnalati, le vetrine infrante nel quartiere Flon, la porta di un grande magazzino danneggiata. Sul luogo dei disordini, per riportare la calma e disperdere i giovani incappucciati, sono stati inviati 50 agenti. I manifestanti hanno lanciato contro di loro oggetti e persino una molotov. Non ci sono stati feriti. Ma la situazione resta tesissima. La miccia accesa in Francia potrebbe allargarsi in altri Paesi vicini. Il tutto a pochi passi dall'Italia. Per il momento il governo centrale di Parigi non ha ritenuto opportuno rafforzare il dispiegamento della Gendarmeria al confine. Intanto si registrano altri pesanti scontri anche in Belgio.