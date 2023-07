Prigozhin rompe il silenzio: "Cosa accadrà presto", l'audio del mistero

03 luglio 2023 a

Torna a far sentire la sua voce. Il fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, Evgheni Prigozhin in un audio diffuso dal canale Telegram Grey Zone, ricollegabile alla Wagner, ringrazia chi ha sostenuto lui e i suoi combattenti e annuncia "nuove vittorie al fronte". "Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno", si sente dire nell’ audio da una voce del tutto simile a quella di Prigozhin, "nel prossimo futuro, sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi".

Il servizio stampa del capo della Wagner non ha rilasciato commenti ufficiali e lo stesso Prigozhin nell’ audio non fornisce informazioni sui suoi piani futuri e su dove si trovi esattamente. Da notare che ora la compagnia Wagner non è in prima linea in Ucraina. In precedenza, il capo della commissione Difesa della Duma di Stato, Andrei Kartapolov, aveva riferito che Prigozhin si è rifiutato di firmare un contratto con il ministero della Difesa russo sulla riassegnazione dei combattenti al dicastero.

Dopo la fine della ribellione, Prigozhin ha rilasciato una sola dichiarazione: il 26 giugno, il suo servizio stampa ha pubblicato una registrazione di 11 minuti in cui ha dato la sua versione di quanto accaduto e ha assicurato che non avrebbe "rovesciato il regime". Il Cremlino ha riferito che come parte dell’accordo per porre fine alla rivolta, Prigozhin sarebbe "partito" per la Bielorussia. Una condizione che il capo della Wagner non ha mai smentito nè confermato. Il 27 giugno, l’aereo dell’uomo d’affari è atterrato all’aeroporto militare di Machulishchy, vicino a Minsk. Lo stesso giorno Aleksnder Lukashenko ha confermato che Prigozhin era effettivamente in Bielorussia.