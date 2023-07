Prigozhin, occhiali e parrucche: cosa hanno trovato nella sua casa di lusso

06 luglio 2023 a

Occhiali, parrucche e travestimenti vari: questo quanto sarebbe stato trovato nella casa di San Pietroburgo di Yevgeny Prigozhin, il capo della Wagner. Ieri il quotidiano più vicino al Cremlino, Izvestia, ha pubblicato le foto e i video fatti in quella casa, con un unico obiettivo: screditare e ridicolizzare l'uomo che ha tentato di rovesciare il sistema di potere in Russia. Le foto in questione mostrano alcuni travestimenti di Prigozhin: con gli occhialoni, la parrucca messa di sbieco sulla testa e la barba finta.

Nella sua abitazione di lusso sono state trovate, poi, anche delle armi, inclusi costosissimi mitragliatori fuori serie, come riporta il Corriere della Sera. E ancora: scatole piene di contanti, un martello formato gigante con sopra la targa "Per negoziare", un alligatore impagliato e icone preziose.

Le foto della sua casa lussuosa, con poltrone di pelle, tavolo da biliardo, ampia scalinata e pavimento a piastrelle bianche e nere, allontanano l'immagine dell'uomo vicino al popolo che lui si era impegnato a costruire in questi anni. Una persona a lui vicina, che ha chiesto di rimanere anonima, ha detto che questo servizio fotografico ha distrutto l'immagine del capo della Wagner: "Sembra la casa di un boss mafioso degli anni Novanta, quello che lui è sempre stato e ha continuato a essere".