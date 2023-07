Isola dei Serpenti, clamoroso blitz di Zelensky al 500esimo giorno di guerra

08 luglio 2023 a

La guerra è arrivata al 500esimo giorno. Già, 500 giorni fa la Russia di Vladimir Putin ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. E la soluzione del conflitto appare ancora molto lontana. Oggi, sabato 8 luglio, un giorno dall'elevato peso specifico, una macabra e raccapricciante cifra tonda.

E così, nel 500esimo giorno di guerra, per tenere alto il morale dei suoi, ecco che Volodymyr Zelensky si è speso in un gesto inconsueto, particolare, per certi versi clamoroso: il premier ucraino infatti è arrivato sull'Isola dei Serpenti, dove ha deposto fiori per i soldati caduti nel conflitto.

La conferma arriva direttamente da Zelensky, sul suo canale Telegram: "500 giorni di guerra totale. L’isola dei serpenti. L’isola libera della libera Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno combattuto qui contro gli occupanti. Abbiamo commemorato gli eroi che hanno dato la vita in questa battaglia, una delle più importanti della guerra. Gloria e onore a tutti coloro che combattono per la sicurezza Mar Nero". In allegato un video, in cui si mostra l'arrivo del premier ucraino in barca, assieme a lui il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak.

Nel frattempo, prosegue la controffensiva ucraina. E secondo Isw, think-tank statunitense (Institute for the study of war), le forze di Kiev ieri, venerdì 7 luglio, hanno messo a segno avanzamenti molto significativi da un punto di vista tattico nell'area di Bakhmut, in Donetsk, mentre proseguono le operazioni di controffensiva in almeno altri tre settori del fronte.