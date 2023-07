Polonia, "soldati al confine con la Bielorussia": incubo guerra mondiale

09 luglio 2023 a

La consueta domenica di guerra, arrivata al giorno 501. L'invasione russa non si ferma, mentre prosegue parimenti la controffensiva dell'Ucraina. Alla vigilia il durissimo scontro tra Mosca e Occidente sulle bombe a grappolo, con il Cremlino che ha nuovamente e apertamente minacciato la guerra mondiale nel caso in cui venissero utilizzati quel tipo di armi.

Insomma, la tensione resta altissima. Tanto che nella mattinata di oggi, domenica 9 luglio, si è appreso che la Polonia ha "iniziato a spostare più di mille soldati e quasi 200 unità di equipaggiamento della 12ma e 17ma brigata verso l'Est del Paese". Non si tratta di indiscrezioni ma dell'annuncio piovuto direttamente su Twitter del ministero della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak, il quale he spiegato che la mossa rientra nell'ambito dell'operazione "Podlachia sicura", con riferimento alla regione al confine con la Bielorussia.

Infatti, sul confine bielorusso Mosca ha già dispiegato armi nucleari tattiche, oltre a parte dell'esercito dei mercenari del gruppo Wagner, i quali stanno costruendo campi proprio in Bielorussia dopo il tentato ammutinamento del loro fondatore, Evgheni Prigozhin. "Questa è una risposta ai tentativi di destabilizzazione vicino al confine del nostro Paese", ha concluso il ministro polacco.