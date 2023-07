Prigozhin, la svolta: "Gruppo Wagner, in Ucraina la guerra è finita"

19 luglio 2023 a

Yevgheny Prigozhin cambia obiettivo: non più la guerra in Ucraina, ma "un nuovo viaggio in Africa". Incontrando i suoi mercenari in Bielorussa, il capo della Wagner ha illustrato la missione che presto li attende. Almeno secondo un video postato su telegram dal servizio stampa del gruppo. Qui si vede l'oligarca russo esordire: "Benvenuti ragazzi, benvenuti sul territorio bielorusso". Poi, accogliendo i mercenari, riuniti in campi di addestramento in Bielorussia secondo l'accordo raggiunto all'indomani della fallita rivolta contro la leadership di Mosca il 24 giugno scorso: "Abbiamo combattuto con onore. Quello che abbiamo fatto è stato grande per la Russia. Quello che sta accadendo al fronte è una vergogna in cui non dobbiamo essere coinvolti".

Da qui l'invito ai suoi a comportarsi bene con la popolazione locale, di addestrare l'esercito bielorusso e di rimettersi in forze per "un nuovo viaggio in Africa". "Forse torneremo nell'operazione militare speciale a un certo punto, quando saremo sicuri di non essere costretti a vergognarci", conclude. Nel video si sente anche un uomo che dovrebbe essere Dmitry Utkin, cofondatore di Wagner: "Questa non è la fine. Questo è solo l'inizio della più grande opera del mondo che sarà realizzata molto presto. E benvenuti all'inferno".

Il fu chef di Vladimir Putin conferma anche di aver venduto "parte dei beni africani" per estinguere un certo numero di debiti, ma il suo esercito privato continua a lavorare in tutti i paesi in cui aveva iniziato. "Se è necessario un aiuto da qualche parte per combattere i terroristi o per proteggere gli interessi dei popoli di questi paesi, siamo pronti a iniziare immediatamente a svolgere questi compiti". Eppure i dubbi sull'autenticità del filmato non mancano. Stando alla Cnn il video appare inedito e i metadati sul file suggeriscono che sia stato creato all'alba di oggi. Ma la sua prima apparizione dopo il tentato golpe non convince del tutto.

Qui il filmato del discorso di Prigozhin ai combattenti Wagner