Lukashenko minaccia: "Wagner? Un viaggio a Varsavia...", rischio guerra-mondiale

Bagno di folla per Vladimir Putin e l'alleato bielorusso Aleksandr Lukashenko, in visita alla cattedrale navale di Kronstadt, nella baia della Neva nei pressi di San Pietroburgo. Un incontro utile a suggellare l'alleanza uscita ancora più solida nel più grave momento di crisi per il potere dello Zar, il tentato golpe organizzato da Evgeny Prigozhin fallito proprio grazie alla mediazione del presidente-fantoccio di Minsk.

Non a caso, Lukashenko ha assicurato che tiene gli uomini del Gruppo Wagner nella Bielorussia centrale, dove di fatto il Cremlino li ha mandati "in esilio" dopo la rivolta nata al fronte in Ucraina, e che Minsk "controlla" la situazione sul suo territorio. "Chiedono di andare in Occidente, mi chiedono il permesso... per fare un viaggio a Varsavia, a Rzeszow", ha affermato nell'incontro con Putin. "Ma ovviamente li tengo nella Bielorussia centrale, come concordato", ha aggiunto, sostenendo che "sono di cattivo umore". Il macabro riferimento è alle tensioni crescenti tra Russia e Polonia. Il governo di Varsavia aveva rafforzato il confine con la Bielorussia spedendo nuovi contingenti militari proprio per prevenire eventuali azioni ostili degli uomini di Prigozhin, e Putin aveva a quel punto minacciato la Polonia di ritorsioni con un sibillino riferimento al fatto che i territori orientali del Paese fossero stati un "regalo di Stalin" e dunque appartenenti alla Grande Madre Russia.

Lukashenko, peraltro, è partito al contrattacco ribaltando la frittata. affermando che "i piani di Varsavia per smembrare l'Ucraina e strappare la sua parte occidentale sono inaccettabili". Un vecchio argomento di propaganda russa, secondo cui la Polonia sostiene in guerra l'Ucraina per poterne poi annettere la regione occidentale di Leopoli, culturalmente "polacca". "La separazione dell'Ucraina occidentale, lo smembramento dell'Ucraina è inaccettabile per noi", ha riferito il canale Telegram Pool One, vicino al servizio stampa del leader bielorusso.