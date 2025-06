Thomas Friedman a Trump: "Iran e Putin sono la stessa guerra"

Friedman, tre volte premio Pulitzer , è tra i massimi esperti di Medio Oriente al mondo e opinion leader conclamato, tanto a destra come a sinistra. Ecco perché le sue parole subito dopo l'operazione Midnight Hammer che ha mandato in cenere le centrali nucleari iraniane sono pesantissime. Sul NY Times premette subito: ci troviamo di fronte a un "dramma molto, molto grande, e non è limitato al Medio Oriente". Perché la premessa è l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin nel febbraio del 2022, "con l'unico obiettivo di cancellare la sua democrazia dalla carta geografica e assorbirla nella Russia", Si passa poi agli "attacchi a Israele nel 2023 da parte di Hamas e dei procuratori dell'Iran in Libano, Yemen e Iraq ". Episodi eclatanti di "una lotta globale tra le forze dell'inclusione e le forze della resistenza".

Iran e Ucraina "sono la stessa guerra". E per questo Donald Trump dovrebbe studiare una strategia comune per affrontare Vladimir Putin così come ha osato sfidare l'ayatollah Khamenei . L'editoriale di Thomas Friedman sul New York Times , il quotidiano più prestigioso e influente non solo d'America, è destinato a produrre conseguenze clamorose tanto sul dibattito quanto, probabilmente, sulla politica di Washington.

Detta in maniera brutale: una guerra tra quella parte di mondo che crede nel commercio, nella cooperazione contro le minacce globali e una governance "più dignitosa, se non addirittura democratica" e i leader che "prosperano nel resistere a queste tendenze, perché il conflitto permette loro di mantenere i loro popoli a terra, i loro eserciti forti e il furto dei loro tesori facile". Non è un caso che la guerra in Ucraina esploda nel 2022 proprio quando Kiev si stava avvicinando all'Unione europea, rischiando di far finire dall'altra parte della barricata "un'enorme potenza agricola, tecnologica e militare". Un pericolo che Mosca non poteva correre.

In Medio Oriente l'alleanza di sicurezza tra gli Usa e l'Arabia Saudita aveva aperto alla "normalizzazione" dei rapporti tra il mondo islamico e Israele, l'incubo del regime sciita di Teheran. "Che cosa è successo? - sottolinea Friedman - Putin ha invaso l'Ucraina per fermare il primo movimento e Hamas e gli altri proxy dell'Iran hanno attaccato Israele per fermare il secondo. Pertanto, la mia prima domanda all'indomani dell'attacco di domenica mattina è la seguente: Il Presidente Trump capisce da che parte sta Putin in questa lotta globale?".

Questo il passaggio cruciale dell'editoriale: "L'Iran e la Russia sono stretti alleati per un motivo. L'Iran ha fornito alla Russia i droni che ha usato per uccidere più efficacemente i soldati e i civili ucraini. Non chiedo a Trump di sganciare una bomba sulla Russia, ma gli chiedo di fornire all'Ucraina il sostegno militare, economico e diplomatico di cui ha bisogno per resistere alla Russia, proprio come gli Stati Uniti stanno facendo per Israele per sconfiggere Hamas e l'Iran".