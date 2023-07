Usa, "armi a Taiwan": l'annuncio che tiene il mondo col fiato sospeso

28 luglio 2023 a

a

a

Un pacchetto di armi del valore di oltre 300 milioni di dollari: questo quanto gli Stati Uniti dovrebbero consegnare a Taiwan. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo quanto riportato da due funzionari del Pentagono alla Cnn. I tempi con cui verrà annunciato questo sostegno, comunque, non sarebbero certi.

Se l'indiscrezione venisse confermata, sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti trasferiscono attrezzature militari a Taiwan sotto la cosiddetta Presidential Drawdown Authority. Cosa che permetterebbe agli Usa di inviare armi e altri stock direttamente dagli inventari del Dipartimento della Difesa. La mossa, però, sarebbe destinata ad irritare ulteriomente la Cina. Tant'è che da Pechino si sono già fatti sentire. "Gli scambi sulla difesa intrattenuti dagli Stati Uniti e Taiwan sono "oltraggiosi", minano la sicurezza della Cina e compromettono pace e stabilità nello Stretto - lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa cinese, Tan Kefei, in conferenza stampa -. La Cina è seriamente preoccupata".

In ogni caso, la Cnn precisa che non è chiaro quali armi ci saranno nel pacchetto o se gli Stati Uniti ne renderanno esplicito il contenuto, come spesso fanno con le forniture all’Ucraina. In passato è stato consentito a Taiwan di acquistare le armi dagli Usa: si tratta di un processo che richiede più tempo rispetto alla consegna diretta dell’equipaggiamento. L’acquisto più recente di Taiwan risale al mese scorso e includeva 332,2 milioni di dollari di munizioni da 30 mm e relative attrezzature, oltre a 108 milioni di dollari di supporto logistico.