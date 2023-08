Lufthansa si scatena, caos in aeroporto: per gli ecoteppisti si mette male, cosa rischiano

A.G. 01 agosto 2023 a

a

a

Questa volta tifiamo Germania. Forza Lufthansa! La compagnia aerea è sul punto di richiedere un risarcimento danni agli attivisti ambientali di Ultima Generazione dopo i blocchi di cui si sono resi protagonisti alcuni “gretini” in diversi aeroporti tedeschi. Una portavoce di Lufthansa ha detto al quotidiano Die Welt che l’intenzione sarebbe quella di chiedere un risarcimento per tutte le compagnie aeree del gruppo che hanno subito ritardi e cancellazioni a causa delle proteste. Nello specifico, i risarcimenti dovrebbero riguardare dozzine di voli cancellati il 13 luglio negli scali di Düsseldorf e Amburgo. All’elenco si aggiungerebbe il blocco del 24 novembre 2022 all’aeroporto di Berlino. Lufthansa non ha ancora reso noto ufficialmente l’ammontare della richiesta, ma si tratterebbe di svariati milioni di euro, cifra stimata anche dall’esperto di aviazione Gerald Wissel e riportata dal settimanale Der Spiegel. La sola Eurowings, compagnia low-cost del colosso tedesco, è stata costretta a cancellare cinquantacinque voli.

"Tutti insieme contro quelle palle da tennis": grandina? Giuliano Amato delira



UN PRECEDENTE - Il maxi-risarcimento sarebbe la prima azione davvero punitiva nei confronti di chi in nome di ideologie spesso deliranti non solo interrompe lo svolgimento di un pubblico servizio, ma obbliga decine di migliaia di persone a rivedere i propri piani. Potrebbe rappresentare un precedente a livello internazionale, chissà se un deterrente. Di certo sarebbe un salto di qualità nelle attività di contrasto agli ecoteppisti. In Germania i blocchi hanno provocato disagi a raffica anche ai voli di altre due compagnie del gruppo Austrian e Swiss. Non è finita. Anche l’aeroporto di Düsseldorf aveva annunciato di voler far valere le proprie ragioni.

"Marziani! Perderete sempre!": Meloni scatenata, come annienta la sinistra

I rappresentanti di Ultima Generazione che hanno partecipato alle proteste negli aeroporti tedeschi sono stati arrestati. Si era incollati all’asfalto delle piste. «Protestiamo contro la mancanza di un piano ambientale e per la violazione della legge da parte del governo nella crisi climatica», avevano urlato prima di essere allontanati pacificamente. A differenza dei blocchi stradali - scrive sempre Die Welt - i danni economici negli aeroporti potrebbero essere calcolati più facilmente. Anche le compagnie aeree Condor e Tuifly stanno esaminando le loro richieste, ma lunedì non hanno commentato se intendono effettivamente fare causa. Sabato Ultima Generazione ha anche bloccato la tratta turistica del Brennero in Austria . Sono sette gli attivisti rimasti bloccati sulla carreggiata della A13 in direzione Italia. Di conseguenza si è formato un ingorgo di quattro chilometri, ma il blocco è stato revocato in meno di un'ora.