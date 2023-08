Taiwan, caccia e navi cinesi circondano l'isola: messaggio a Biden?

07 agosto 2023 a

Taiwan la nuova Ucraina? Crescono le tensioni attorno all'isola dopo la rilevazione di ben 24 aerei e sette navi da guerra delle forze armate cinesi, come riferito dal ministero della Difesa di Taipei in una nota. In particolare, dodici degli aerei rilevati avrebbero attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, entrando nella zona di difesa di identificazione aerea di sudovest.

Impossibile non notare come questa operazione di Pechino avvenga poco prima del doppio scalo che il vicepresidente di Taipei, Lai Ching-te, farà a New York e a San Francisco il 12 e il 18 agosto, nel suo viaggio da e per il Paraguay. Secondo esperti e osservatori, quello cinese potrebbe essere una sorta di avvertimento nei confronti delle autorità di Taiwan. E non fa dormire sonni tranquilli nemmeno il fatto che in questi giorni il network statale cinese Cctv abbia trasmesso un nuovo documentario sui preparativi dell'Esercito popolare di liberazione per attaccare Taiwan, mostrando soldati pronti "a rinunciare alla propria vita se necessario". Intanto, il ministero della Difesa di Taiwan ha fatto sapere che "le forze armate di Taipei hanno monitorato la situazione e incaricato i jet dell'Aeronautica, le navi della Marina e i sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività".