Bruno, il clochard taglia i capelli? Diventa una super-star: storia senza precedenti

Roberto Tortora 08 agosto 2023

Una storia che ha dell’incredibile, una di quella che si legge nelle favole: dalle stalle alle stelle, dalla povertà al successo. Ed è bastato un solo taglio di capelli a cambiare la vita di una persona, a riprova del fatto che l’apparenza non sempre è ingannevole, ma serve ad ottenere dei risultati.

È la storia di Bruno Henrique Cassimiro Ramos, un senzatetto brasiliano di San Paolo a cui la vita è cambiata in un attimo. Ramos, circa un anno fa, mendicava per le strade di una delle città più pericolose del suo Paese accanto ad un semaforo. Da lì passò lo stilista Leandro Matias, che rimase impressionato dal suo look, seppur trasandato, e decise di offrirgli un restyling dal suo parrucchiere: “L'ho chiamato e gli ho dato il mio biglietto da visita, gli ho detto di cercarmi e che avrei cambiato la sua immagine”. Sulle prime, Bruno ha diffidato e non si è presentato all’appuntamento. Ma il destino lo ha inseguito, perché lo stesso Matias è tornato a cercarlo e lo ha convinto. Dopo taglio di capelli, colore, rasatura e ceretta alle sopracciglia la sua vita è cambiata: “In quel momento ero sotto shock – racconta lo stylist Matias – non pensavo fosse lui. Da senzatetto a modello”.

Matias ha postato la foto su Instagram ed è subito diventata virale, scatenando i commenti dei suoi followers. E la reazione stupita dello stesso Ramos: “Ero sfiduciato nei confronti della vita, non volevo sapere niente. Quando Leandro mi ha trovato, era quello di cui aveva bisogno. La gente si stanca dell'umiliazione. Quello non era il vero me, quindi ho accettato il cambiamento”. Certo, oltre al taglio di capelli serve di più, ma la sua storia ha fatto il giro del web e ha fatto sì che ci fossero altre persone a mettersi in moto per aiutarlo. Ramos ha ricevuto anche delle cure dentistiche e, ritrovata fiducia in sé stesso, ha cambiato la propria vita. Nel frattempo, è nata un’idea vincente per Leandro Matias: offre dei makeover gratuiti alle persone meno abbienti, per consentire loro di ottenere una seconda possibilità per una vita migliore.