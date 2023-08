Albania, il premier sfotte gli italiani: "Non avete visto niente..."

09 agosto 2023 a

Il premier albanese Edi Rama ironizza sulle vacanze degli italiani, sempre più attratti dall'Albania non solo per le sue bellezze ma anche e soprattutto per i suoi prezzi non troppo alti. Quest'anno, infatti, pare che lì ci sia stato il boom di turisti italiani, in fuga dai prezzi talvolta eccessivi presenti nel nostro Paese. La situazione ha spinto Edi Rama a ricordare, sui social, come siano cambiati i tempi dagli anni Novanta a oggi.

In un post su Instagram, in particolare, il premier albanese ha pubblicato due foto che mostrano due momenti dello sbarco della nave "Vlora" al porto di Bari nel 1991, quando gli albanesi fuggirono verso l’Italia dopo quasi mezzo secolo di dittatura comunista. E a corredo ha scritto un paio di frasi in italiano: "Albanesi partono per l’Italia - 1991" e "Italiani partono in ferie per l’Albania - 2023", taggando infine il Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: "E aspetta aspetta, non avete ancora visto niente", senza però anticipare nulla.

L’Albania, comunque, è diventata davvero una delle mete preferite degli italiani e degli europei. E a confermarlo ci sono i dati del ministero del Turismo albanese, come scrive il Corsera: "Nei primi sei mesi del 2023 sono arrivati nel Paese 3,4 milioni di turisti stranieri, il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2022". E il governo ritiene di fare ancora meglio, contando di chiudere l’anno con oltre 9 milioni di visitatori, circa 2 milioni in più rispetto all'anno scorso.