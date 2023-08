Elon Musk, addio: clamoroso, ecco chi scarica mister Tesla (e cosa c'è dietro)

10 agosto 2023 a

Zach Kirkhorn, ex chief financial officer di Tesla, ha lasciato a sorpresa il suo incarico dopo quattro anni. Il 38enne, delfino di Elon Musk, non sarà più il suo erede. Al suo posto è stato nominato Vaibhav Taneja. L'uscita a sorpresa di Kirkhorn precede il lancio del camion elettrico di Tesla e solleva dubbi sulla successione dell'amministratore delegato del colosso delle auto elettriche impegnato in prima fila anche su SpaceX. La sua uscita è avvenuta senza polemiche. Almeno a giudicare le parole che Tesla gli ha dedicato: "Ha contributo alla crescita dell'azienda. Grazie e in bocca al lupo per la tua carriera".

Fra tutti gli alti dirigenti, Kirkhorn - si legge sul Wall Street Journal che ha raccolto le confidenze di alcune persone che hanno lavorato con lui - era l'unico ad avere un rapporto diretto, schietto e di fiducia con Musk. Sotto la sua direzione prima operativa cui dal 2019 ha aggiunto anche quella finanziaria, Kirkhorn ha contributo a costruire 16 trimestri consecutivi di crescita e a trasformare un progetto prima di nicchia e per pochi intimi - l'auto completamente elettrica - in qualcosa che ha rovesciato e stravolto il mercato dei trasporti.

Come Cfo, infatti, il 38enne dal 2019 a oggi ha venduto sul mercato quote di Tesla per 49 milioni di dollari e ne avrebbe ancora 550 milioni da esercitare. In ogni caso al momento la società sta vivendo un periodo di difficoltà, il lancio del cosiddetto cybertruck appunto. A dover gestire l'uscita ci penserà Taneja: 45enne di origini indiane, consulente di PricewaterhouseCoopers fra India e San José (Silicon Valley), e dal marzo del 2016 vicepresidente di SolarCity quando per 2,6 miliardi di dollari la società entrò nell'orbita Musk.