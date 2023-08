Angela Merkel, scandalo in Germania: 55mila euro per parrucchiere e trucco

10 agosto 2023 a

Angela Merkel non bada a spese per essere sempre impeccabile, tanto che da quando non è più cancelliera, ergo dal 2021, ha speso quasi 55 mila euro per parrucchiere e trucco. Non soldi suoi, va sottolineato, ma del governo tedesco. E così in Germania, riporta il Corriere della Sera, i cittadini sono furibondi dopo che hanno letto queste cifre sul quotidiano Tagesspiegel.

La ex cancelliera, in quanto tale. "dispone di un ufficio con nove persone, auto di servizio, scorta e un bilancio che copre le spese di tutti i suoi impegni e viaggi, siano essi privati o pubblici. Nessun ex cancelliere, dice il giornale berlinese, ha speso tanto quanto Merkel dopo aver lasciato l’incarico", si legge. Ma quello che lascia sconcertati è il costo che i contribuenti tedeschi devono sostenere per trucco e parrucco di Angela, un conto che "per il 2022 è stato di 37.780 euro, mentre nell’anno in corso la spesa è stata finora di 17.200 euro. In media fanno 3 mila euro mensili per quella che Tagesspiegel definisce 'la bella presenza dell’ex cancelliera'".

Del resto costano cari "i servizi di una professionista berlinese, nota parrucchiera e designer di moda, che non solo la pettina e la trucca quando è a Berlino, ma la accompagna anche nei suoi appuntamenti in Germania e all’estero. Va da sé che anche le spese di viaggio e albergo dell'assistente per il trucco e l’acconciatura sono a carico dell’erario".

Ora la Lega dei contribuenti tedeschi è furibonda: "È difficile spiegare a chi paga le tasse che deve accollarsi anche le spese per i visagisti e i parrucchieri dei politici", ha dichiarato il presidente Reiner Holznagel: "Dovrebbero essere ridotte allo stretto necessario e nel dubbio pagate privatamente dagli interessati".