Cinema, la sinistra frigna? Ma le sale sono gremite grazie al ministero

C’è un mondo del cinema che attacca il governo perché vuole tagliare i finanziamenti a pioggia a opere che al botteghino incassano meno di quanto costano allo Stato, oppure che in sala neppure ci vanno. $ il mondo dei registi che a volte, grazie ai finanziamenti pubblici, riescono a darsi oltre un milione di cachet. $ il caso del contestatore Gabriele Muccino per “A casa tutti bene”; e con certe cifre, come potrebbe essere diversamente? C’è poi un mondo del cinema che ringrazia l’esecutivo. $ quello di chi lavora fuori dalle luci della ribalta. Per esempio, gli esercenti, che ieri hanno plaudito a “Cinema revolution”, l’investimento del ministero per portare spettatori al cinema anche d’estate: biglietto a soli 3,5 euro per chi va a vedere film italiani o europei. Un progetto nato l’anno scorso e confermatissimo per il 2025, con sconti previsti dal 13 giugno al 20 settembre.

L’iniziativa era stata aspramente criticata dai registi, perché per una volta non prevedeva soldi per loro ma per i gestori delle sale. Matteo Garrone l’aveva definita «una cagata, perché d’estate la gente vuol andare nelle arene all’aperto». Evidentemente il regista ha in testa solo le località di mare dove svacanza o l’estate romana. Pupi Avati era stato più educato, sostenendo che «si tratta di un’idea carina ma insufficiente». Poi però aveva dato la mazzata, accusando il ministero della Cultura di «incompetenza» e chiedendo l’istituzione di un dicastero del Cinema ad hoc. Non la pensano così i veri addetti al settore, quelli dell’Anec, l’Associazione Esercenti, che hanno sottolineato per bocca del loro presidente, Mario Lorini, come «questa promozione ha favorito il cinema, che ora fa nell’estate i migliori risultati di sempre; e se qualcuno pensa di riuscire a fare meglio, si accomodi...».