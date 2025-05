Silvia Salis, la sparata della candidata a Genova: "Italia giurassica"

"Ho detto sì per vincere, non per partecipare, e l’unico modo è unire il centro sinistra. In un weekend hanno detto tutti sì, da Italia Viva, ad Azione a Alleanza Verdi e sinistra. Sono quello che cercavano: una donna giovane che superi il concetto di partito": Silvia Salis, già vicepresidente del Coni e candidata a sindaca di Genova con una coalizione di centrosinistra, lo ha detto in un'intervista a La Stampa, spiegando che essere una donna non era un requisito, "ma è una nota positiva", mentre l’età rappresenta un requisito importante. "Io ho 39 anni, la lista Pd qui ha la media under 40 e in questa Italia giurassica, soprattutto nel potere, è un bello scatto", ha sottolineato.

A ispirarla, come lei stessa ha confessato, la città di Berlino: "Ha il fermento urbano che risponde alla mia idea. Età media bassa, è internazionale e ricercata. È una metropoli, ma i giovani si possono attirare con proposte culturali coraggiose". Quando le è stato chiesto se Genova sia incastrata nel passato e dunque "sempre rappresentata da De André e dai grandi cantautori" o se invece "può essere raccontata anche dal vincitore di Sanremo Olly", lei ha risposto: "Chi potrebbe diventare grande oggi se ne deve andare. Mancano gli spazi per esprimersi, le sale prova, i luoghi per i concerti. Bisogna recuperare un’idea di cultura diffusa per avere altri cantautori che tra 30 anni abbiano lasciato un segno".