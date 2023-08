Canada, ristrutturano casa? E sotto al pavimento... pazzesco, cosa trovano

10 agosto 2023 a





Può capitare quando si mette mano a una casa o a un giardino di fare delle strane scoperte, di trovare qualche oggetto rimasto per dimenticanza da chi c'era prima. Ma quello che ha trovato una giovane coppia canadese, Cassidy Casale ed Eton Marritt, nel loro alloggio è davvero straordinario. I due infatti durante la ristrutturazione della loro casa hanno trovato ossa insolite e particolari oggetti nascosti sotto il pavimento o all'interno dei muri.

Come riporta la Stampa, "tra i vari oggetti c'erano giornali del 1960, foto d'epoca e addirittura una latta di sardine del 1890. Inaspettatamente, il direttore del progetto, Ethan, ha scoperto alcune ossa, particolarmente grandi, mentre stava sistemando il cablaggio elettrico sotto il pavimento". Davvero un ritrovamento sconcertante. Tanto che i due, "incapaci di spiegare come queste ossa siano finite lì", "hanno deciso di lasciarle sul posto. Successivamente, un archeologo ha identificato i resti come appartenenti a un piccolo cigno o un'oca, ponendo fine al mistero, anche se la loro provenienza rimane un enigma".

Chissà chi erano gli abitanti di quella casa e perché hanno tenuto e nascosto tutti quegli oggetti... Di sicuro c'è che hanno fatto una vera sorpresa a chi è venuto dopo di loro...