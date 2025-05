Donald Trump, la "vendetta sul Canada": occhi puntati sull'Artico

Il risiko Artico non si gioca soltanto in Groenlandia. Ma anche nell'estremo nord del Canada, che è sempre più vulnerabile alle minacce esterne. Il motivo? Le mire strategiche di Russia e Cina, ma anche del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ottawa, con i suoi oltre 162mila chilometri di costa, rappresenta un Paese artico per definizione grazie anche al celebre passaggio a Nord-Ovest. La regione è popolata prevalentemente dagli inuit. E affidarsi totalmente a un sistema di difesa statunitense per proteggerla non sembra più un'opzione sostenibile.

Il nuovo premier liberale Mark Carney ha sottolineato la necessità di incrementare la sicurezza ai confini settentrionali. Come spiega il Corriere della Sera, il primo ministro ha annunciato un accordo per l’utilizzo di un sistema radar australiano denominato Arctic Over-the-Horizon Radar e un piano da 420 milioni di dollari canadesi (circa 267 milioni di euro) per espandere le operazioni delle Forze armate, canadesi e alleate. "Le nuove attività mirano a supportare una presenza militare pressoché continuativa, attraverso esercitazioni e addestramento, per affermare la presenza e la sovranità del Canada, nonché per perfezionare i processi di condivisione delle informazioni", si legge in un comunicato del governo.