Australia, invita la famiglia a pranzo: 3 morti, terribili sospetti su questa donna

10 agosto 2023

Una storia terribile, quella che arriva dritta dritta dall'Australia. Erin Patterson una casalinga, aveva invitato i suoi parenti a casa per un pranzo di famiglia. Una giornata attesa, in teoria di felicità, per la quale aveva preparato diversi manicaretti, tra i quali uno a base di funghi. Ma questi ultimi erano velenosissimi.

Insomma, il pranzo si è trasformato in tragedia. Poche ore dopo il pranzo - consumato a Leongatha, cittadina nello stato di Victoria - tre dei commensali hanno perso la vita dopo qualche ora di straziante agonia. Erin ne è uscita indenne: lei infatti i funghi non li aveva mangiati. Ragione per la quale ora si indaga per omicidio colposo premeditato.

Nel dettaglio la casalinga aveva invitato a pranzo gli ex suoceri Gail e Don Patterson, la sorella di Gail, Heather Wilkinson, e il marito di quest’ultima, Ian. Oltre alle tre vittime, c'è ancora uno dei commensali ricoverato in terapia intensiva.

Secondo quanto scrive il The Sun, ciò che ha insospettito gli inquirenti era che Erin non presentasse alcun sintomo. Da par suo, Erin ha ripetuto più volte di essere innocente. Ma poco dopo è stata vista mentre caricava in fretta e furia l'auto per poi lasciare l'appartamento.

In lacrime, ai media, Erin Patterson ha parlato delle vittime e della tragedia: "Li ho amati e sono devastata dal fatto che se ne siano andati. Gail era come la mamma che non avevo perché mia madre è morta quattro anni fa. Ian e Heather erano alcune delle persone migliori che avessi mai incontrato. Non mi hanno mai fatto nulla di male", ha concluso la casalinga sulla quale si continua ad indagare.