Elettricista maniaco lascia un bigliettino a questa ragazza (e fa una bruttissima fine)

Nel vasto e variegato mondo dei social, ogni tanto emergono storie che catturano l'attenzione e sollevano importanti questioni sociali. Una di queste proviene dal profilo TikTok di Maceon McCracken, una giovane donna di 28 anni della Carolina del Nord. Ciò che ha raccontato in un video ha destato scalpore e discussione online, mettendo in evidenza fin dove si spingono determinati individui che non capiscono la parola "no". Ma il video è importante anche perché è stato visto dai suoi fans come esempio quando si ha a che fare con uomini del genere: ridicolizzarli in pubblico. Del resto la sua esperienza non è isolata: situazioni simili si verificano quotidianamente, ma non tutte sanno come reagire.

"Continuo a rimanere scioccata dal coraggio e dall'audacia che hanno alcuni uomini. Il post, che è stato visto più di 5,4 milioni di volte, ha attirato una sfilza di commenti e like da parte di persone che sono rimaste ugualmente sbalordite dal coraggio dell'uomo in questione", ha detto Maceon spiegando che stava aiutando suo marito Colton a sistemare gli ultimi particolari nel nuovo negozio appena aperto quando è giunto l'elettricista, al quale la donna ha dato indicazioni su dove lavorare. L'uomo, inizialmente, le ha risposto: "Sono felice di prendere indicazioni da te" poi, notando la fede al dito le ha detto: "Quando ho visto che eri sposata mi si è spezzato il cuore, ma questo non mi preoccupa, e semmai vorrai uscire qualche volta, fammelo sapere".

Maceon ha risposto alle avance moleste andandosene, ma l'elettricista non si è arreso e le ha scritto un bigliettino: "Non sto cercando di metterti nei guai, ma sei davvero bellissima anche se sposata. Se vuoi solo divertirti o altro, mi piacerebbe. Sei stupenda". La tiktoker ha fatto leggere il messaggio al marito che, manco a dirlo, lo ha ribaltato. L'elettricista non ha potuto far altro che scusarsi sostenendo però che "non pensava di avere tentato l'approccio proprio con la moglie del proprietario del negozio". Insomma se lui non c'era avrebbe insistito ancora. Che uomo!