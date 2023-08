Mosca, "chiuso lo spazio aereo": voli di linea nel mirino?

11 agosto 2023 a

La guerra in Ucraina prosegue e il clima tra Mosca e Kiev si fa sempre più teso. Ria Novosti, riportando fonti delle autorità dell'aviazione civile, fa sapere che sono stati chiusi gli spazi aerei degli scali Vnukovo di Mosca e di Kaluga. La misura - si legge sull'agenzia di stampa di Stato russo - è stata adottata per garantire la sicurezza dei voli aerei civili. Poco prima, invece, era stato riferito che lo scalo di Vnukovo sarebbe stato chiuso temporaneamente a causa della presenza di un drone.

Intanto aumenta la preoccupazione per Zaporizhzhia, già bombardata dai russi. Stando alle prime informazioni, l'attacco missilistico di giovedì 10 agosto sulla città ucraina ha colpito un hotel che veniva spesso usato dal personale delle Nazioni Unite e dagli operatori delle ong. "Sono sconcertata dalla notizia che un hotel spesso utilizzato dal personale delle Nazioni Unite e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra sia stato colpito da un attacco russo a Zaporizhzhia", ha dichiarato la coordinatrice umanitaria dell'Onu a Kiev Denise Brown. "Ho soggiornato in questo albergo ogni volta che ho visitato Zaporizhzhia", ha aggiunto. "Il numero di attacchi indiscriminati che hanno danneggiato infrastrutture civili e ucciso e ferito civili ha raggiunto un livello incredibile".

Come ricordato dalla Brown si tratta di "una violazione del diritto umanitario internazionale". Da qui la richiesta alla Russia di "cessare immediatamente gli attacchi indiscriminati contro l'Ucraina". Ma l'hotel non è l'unico luogo colpito dai russi. È di qualche minuto fa la notizia del ritrovamento di frammenti del razzo caduti nell'area di uno degli ospedali pediatrici della capitale e della scoperta di segni di impatti individuati in altri due siti nel distretto di Obolon a Kiev.