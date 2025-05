Migranti, Meloni in Albania: sinistra in tilt

Arrivata a Tirana, in Albania, per la Comunità politica europea (Cpe), a cui partecipano 47 capi di Stato e governo, a margine dei lavori la premier Giorgia Meloni ha preso parte a un colloquio informale con altri leader all'International Hotel, sede della sesta edizione del vertice della Cpe. Con lei la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il primo ministro britannico Keir Starmer, quello polacco Donald Tusk e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Assente il presidente francese Emmanuel Macron, non ancora arrivato al summit.

Rispondendo alle domande dei cronisti, invece, Meloni ha parlato della guerra in Ucraina dicendo: "Si vede bene in queste ultime ore, rispetto a una certa propaganda, chi sia veramente disposto a fare passi avanti per la pace e chi invece chiaramente meno disponibile. Ma non dobbiamo gettare la spugna: dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e per un accordo di pace serio che dia garanzie di sicurezza all'Ucraina". Il riferimento, quasi sicuramente, è al fatto che Zelensky si è detto disponibile a incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Istanbul per negoziare, mentre lo zar no.