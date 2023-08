Cina, 42 aerei in volo su Taiwan: altissima tensione nei cieli

19 agosto 2023 a

Le forze armate di Taiwan hanno "intercettato 42 aerei militari cinesi nella zona di difesa di Taiwan" da quando la Cina ha avviato le esercitazioni militari oggi attorno all’isola, come "severo avvertimento" su quella che Pechino ha definito collusione tra "separatisti e forze straniere". Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa taiwanese, sono "otto le navi militari cinesi in stato da combattimento".

"Ventisei aerei cinesi - prosegue Taipei - hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan". E Taiwan mette nel mirino Pechino con un avvertimento molto chiaro: "Sono irrazionali e provocatorie le esercitazioni militari cinesi condotte oggi attorno a Taiwan", a dichiararlo è stato il ministero della Difesa di Taiwan, che ha condannato fermamente le azioni cinesi e ha annunciato l’invio di forze adeguate per rispondere alla situazione. "Il lancio di un’esercitazione militare con un tale pretesto non solo non aiuta la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan, ma evidenzia anche la mentalità militarista (della Cina, ndr) e conferma la natura prepotente dell’espansione militare", ha affermato il ministero di Taipei. La situazione nella regione si fa sempre più incandescente. E negli ultimi giorni le esercitazioni navali congiunte di Russia e Cina hanno allertato e non poco gli Stati Uniti che vedono nella saldatura tra Pechino e Mosca una minaccia per la stabilità nel Pacifico.