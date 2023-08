Russia, distrutta una nave militare ucraina: chi c'era a bordo

22 agosto 2023 a

Da Mosca fanno sapere di aver distrutto una nave militare ucraina nel Mar Nero, a est dell’Isola dei Serpenti. “Un aereo delle forze aerospaziali russe - ha annunciato il ministero della Difesa su Telegram - ha distrutto un'imbarcazione militare ad alta velocità prodotta dalla Willard Sea Force statunitense con un gruppo di sbarco delle forze armate dell’Ucraina”. In precedenza lo stesso ministero aveva reso noto che era stato sventato un attacco con droni ucraini nei pressi della Crimea.

Proprio la Crimea è l’obiettivo principale di Kiev in questa fase: “Distruggere gli occupanti”, ha ribadito Kyryl Budanov, capo dell’intelligence militare. La penisola sul Mar Nero è stata annessa dalla Russia nel 2014, ma l’Ucraina non perde la speranza di riprendersela: “Con tutta probabilità ciò avverrà con mezzi militari se il Paese aggressore non capisce che deve lasciare il nostro territorio”. “Distruggere gli occupanti nella nostra Crimea - ha aggiunto Budanov - è quello che vedete e vedrete ancora nei prossimi giorni”. Probabilmente il riferimento è ai recenti attacchi con droni.