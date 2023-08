Albania, la vacanza finisce in rissa: "Fenomeno", volano insulti

22 agosto 2023 a

L’Albania è una delle mete estive più gettonate tra gli italiani. In molti hanno dovuto scegliere di trascorrere le vacanze lontano dalla Penisola per risparmiare dal punto di vista economico. L’offerta dell’Albania è migliorata molto nel corso degli anni, ma non è il paradiso che qualcuno vuole vendere. L’invasione di turisti, non solo italiani, non è stata assorbita nel migliore dei modi: ci sono carenze organizzative e logistiche, come evidenziato da molti vacanzieri.

Sui social fioccano infatti testimonianze dei lati negativi delle ferie trascorse in Albania. “Mare bello, prezzi bassi”, è quanto ripetono in molti. Però ultimamente stanno nascendo veri e propri scontri tra chi è rimasto molto soddisfatto dalle vacanze in Albania e chi invece deluso. Soprattutto su TikTok il clima è caldo riguardo a questo argomento. Una turista italiana che si è lamentata per il maree sporco e la spiaggia affollata ha ricevuto risposte dure e accuse di essere una bugiarda. “La realtà è che dipende dove si va”, ha commentato un altro italiano in Albania.

“Qui c’è tanta scelta - ha aggiunto - ma bisogna stare attenti. Alcuni posti, quelli più ricercati, hanno prezzi alti ed è facile restare delusi. Ma è pieno di paradisi”. Ci sono però video totalmente negativi, che stanno facendo risentire parecchio gli albanesi e anche gli italiani che invece hanno trascorso delle vacanze perfette. “Amici albanesi, non arrabbiatevi col fenomeno di turno, vivete in un posto fantastico”, ha dichiarato l’influencer Simone Coccia.