Albania, il video choc di un turista italiano: "Cosa ho visto sulla Nave dei Pirati"

Le vacanze in Albania? Per qualcuno si sono trasformate in un vero e proprio incubo. E dopo una prima parte di agosto in cui la narrazione è stata come di un nuovo paradiso per i portafoglio dei vacanzieri italiani, adesso, oltre alle lamentele per i costi pari a quelli di casa nostra per lettini e ombrelloni, arriva anche chi mette in discussione pure i servizi offerti ad esempio nelle escursioni in barca.

Su Tik Tok è diventato virale il racconto di Rocco che è salito a bordo della "Nave dei pirati" per fare un giro tra le coste albanesi alla scoperta di nuove spiaggi dove godersi il sole: "La nave aveva 100 posti, ma a bordo eravamo 300 - spiega il turista italiano - Il viaggio è durato 5 o 6 ore e metà delle persone è rimasta in piedi. Tra loro c'erano tantissime coppie di ragazzi con bambini, anche di pochi mese. Noi avevamo una panca e ci siamo stretti per far sedere una coppia di ragazzi napoletani, altrimenti avrebbero dovuto fare il viaggio in piedi".

E ancora: "La barca, poi, non sarebbe dovuta neanche partire perché il mare era agitatissimo e non vi dico quante persone stavano distrutte, al punto di vomitare. Sembravamo quasi degli sbarcati...". Infine l'affondo durissimo: "Nauseati dalla puzza del carburante, ci siamo ritrovati al centro di uno schiuma party e io sono caduto a terra, rischiando di sbattere con la testa. La signora che ci ha venduto i biglietti ci ha detto che avremmo visitato le spiagge più belle e inarrivabili, ma abbiamo visto spiagge arrangiate che non hanno rispettato l'attesa. Non vedevamo l'ora di tornare, troppo stressante".