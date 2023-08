Russia, "azione eroica": assalto del commando al confine, cos'è successo

22 agosto 2023 a

a

a

Mosca respinge l'irruzione di un commando ucraino armato: lo ha reso noto il governatore di Bryansk, Alexander Bogomas. Secondo quanto riferito dalla Russia, sarebbero state le guardie di frontiera sotto comando dell’Fsb a bloccare l’irruzione di un commando di ucraini armati all’altezza del distretto di Klimovo, al confine occidentale. Le guardie di frontiera, ha aggiunto Bogomas, hanno effettuato una "azione ben coordinata ed eroica".

Nel frattempo, Kiev fa sapere di essere disposta a tutto per liberare la Crimea. Il Segretario del Consiglio di sicurezza e difesa ucraino Oleksi Danilov, in particolare, ha affermato che Kiev "non ha altre opzioni" che non quella militare per liberare la Penisola della Crimea che la Russia ha annesso nel 2014. Non recuperarne il controllo significherebbe, ha aggiunto, "mantenere uno stato di guerra per le prossime generazioni". E ancora: "La Crimea è parte del nostro territorio e dobbiamo liberarla e così faremo".

Pare, inoltre che presto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan andrà in Russia per dei colloqui con Vladimir Putin. A scriverlo il quotidiano turco Yeni afak citando fonti dell'amministrazione di Ankara. "Secondo le informazioni ricevute da fonti presidenziali, la visita di Erdogan sarà un passo importante per continuare l'attuazione dell'accordo sul corridoio del grano - si legge nell'articolo -. I due leader discuteranno le prospettive di un accordo sul grano e il prossimo incontro sarà cruciale in questa materia".