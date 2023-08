Prigozhin, l'attimo in cui l'aereo sparisce: cosa rivela il radar

23 agosto 2023 a

L’ultima apparizione pubblica di Evgheni Prigozhin risale al 21 agosto, quando i canali Telegram della società di mercenari Wagner ha diffuso un video in cui l’uomo appare in mimetica con una mitragliatrice in mano sullo sfondo di un paesaggio desertico ma di difficile individuazione. "Stiamo lavorando. La temperatura è di 50 gradi, tutto quello che ci piace", diceva nel videomessaggio, "la Wagner rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l’Africa più libera".



Prigozhin risulta tra i passeggeri del jet precipitato a Tver. Secondo il sito Fontanka, di San Pietroburgo, la cerchia ristretta di Prigozhin "non riesce a contattarlo". E a bordo a quanto pare insieme e Prigozhin ci sarebbe stato anche il suo braccio destro, Dmitry Utkin. Intanto l’aereo Embraer Legacy 600 che si è schiantato, o è stato abbattuto oggi nella regione di Tver in Russia, era inserito nella lista delle sanzioni redatta dagli Stati Uniti in quanto collegato al suo proprietario, il leader del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. Lo stesso Prigozhin aveva utilizzato l’Embraer per volare in Bielorussia dopo la tentata "marcia per la libertà" su Mosca di due mesi fa, il golpe fallito a pochi chilometri dalla capitale. Nel pomeriggio un secondo aereo di proprietà di Prigozhin è atterrato a Mosca, ma di fatto gli uomini della Wagner confermano la presenza di Prigozhin a bordo dell'aereo precipitato. E a chiudere il cerchio è stata la tv di Stato russa che ha confermato la morte del leader della Wagner. Ora occhi puntati su cosa è accaduto nei minuti che hanno preceduto la sciagura. Il tracciato del volo, secondo i dati di FlightRadar24, dà un primo indizio su quanto accaduto. Il segnale dell’aereo sparisce all’improvviso alle 18.11 locali (le 17.11 in Italia).



L'aereo di Prigozhin è a 28 mila piedi di quota (8.500 metri) e a 950 chilometri orari di velocità. A quanto pare non ci sono state, nei dodici minuti che hanno preceduto lo schianto, anomalie né sulla quota né sulla velocità. Dunque il velivolo, come si dice in gergo tecnico, avrebbe subito "un evento traumatico". Un razzo o una esplosione. Nelle immagini che girano sui canali Telegram russi e ucraini si nota un aereo che precipita in verticale verso terra. La struttura sembra intatta per buona parte, poi nelle clip si vedeno dei fori sulla carlinga che potrebbero essere la prova di un attacco da parte della contraerea russa.