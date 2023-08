Prigozhin, "non fate stupidaggini": rivolta-Wagner, cosa non torna

24 agosto 2023 a

“Non fate stupidaggini”, è l’appello della Wagner ai soldati che fremono dalla voglia di vendicare la morte di Evgenij Prigozhin. I media di Kiev hanno confermato l’identificazione del corpo del capo dei mercenari, anche se la certezza assoluta potrà darla soltanto l’esame del Dna. I corpi delle dieci persone che hanno perso la vita dopo lo schianto aereo non sono infatti semplici da riconoscere.

A bordo del jet privato c’erano Prigozhin e Dmitry Utkin, comandante militare della compagnia privata. Un’altra conferma del fatto che Prigozhin fosse sull’aereo è arrivata dall’emittente Al Jazeera, che ha avuto modo di parlare con una fonte del gruppo Wagner. Intanto su Telegram la brigata si è rivolta ai combattenti che sono in subbuglio dopo la morte del capo: “Non fate stupidaggini e non cadete in preda alle emozioni. Al momento stiamo aspettando informazioni dai nostri comandanti, non c’è bisogno di trarre conclusioni affrettate”.

“Ora siamo tutti in preda alle emozioni, ma dobbiamo controllarci”, ha ribadito la Wagner. Nel frattempo si fa largo anche l’ipotesi che possa essere tutta una messinscena: ciò consentirebbe a Prigozhin di sparire nel nulla e a Vladimir Putin di essere ancora in grado di punire i traditori. Un secondo aereo della Wagner è infatti atterrato a Mosca: secondo alcuni media Prigozhin potrebbe essere stato a bordo di quel jet e non di quello schiantato.