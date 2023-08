Crimea, "una soluzione possibile". Zelensky, guerra finita?

28 agosto 2023 a

a

a

Una soluzione politica per raggiungere la smilitarizzazione della Crimea è possibile. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un'intervista alla giornalista Natalia Mosiychuk. Lo riporta Ukrinform. "Ci saranno meno vittime se ci troveremo ai confini amministrativi della Crimea - ha spiegato Zelensky -. Credo che così sarà possibile spingere politicamente per la smilitarizzazione" della regione da parte della Russia. Il presidente ucraino ha di fatto da una parte motivato la campagna militare sempre più massiccia di Kiev a Sud, conattacchi quotidiani con i droni soprattutto contro le infrastrutture e le vie di comunicazione che congiungono il territorio ucraino conquistato dai russi dall'inizio dell'invasione del febbraio 2022 alla penisola che Mosca si è annessa nel 2014 con un referendum. Dall'altro però le frasi del presidente sulla trattativa politica con il nemico apre uno scenario forse inedito sull'esito generale della guerra. D'altronde, aveva detto lo stesso Zelensky poche ore prima in una intervista alla tv ucraina, se l'Ucraina spostasse il conflitto sul territorio russo, gli alleati che finora l'hanno sostenuta la lascerebbero sola. "Credo che questo sarebbe un grosso rischio, saremmo sicuramente lasciati soli".

Nel frattempo però continuano le schermaglie militari nella regione. Il ministero della Difesa russo ha detto che stamane le forze ucraine hanno cercato di colpire la Crimea con un missile da crociera e due droni, che però sono stati abbattuti dalla contraerea. In un comunicato citato dall'agenzia Tass il Ministero precisa che gli abbattimenti sono avvenuti intorno alle 11.30 ora locale (le 10.30 ora italiana). In precedenza la sezione speciale delle Forze ucraine (Sof) aveva affermato sul suo canale Telegram di avere colpito con droni le postazioni della Guardia costiera russa della Flotta del Mar Nero a Perevalne in Crimea, provocando un numero imprecisato di morti e feriti. Una guerra di propaganda incrociata che anche lo scorso fine settimana aveva visto annunci e controsmentite di questo tenore.