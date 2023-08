Ucraina, "volontari" americani spietati: come distruggono i nascondigli russi

31 agosto 2023 a

Diversi “volontari” americani fanno parte della 59esima brigata ucraina e si danno un gran da fare per portare avanti la controffensiva. Su Twitter è stato diffuso un video che mostra i volontari in una serie di azioni volte a sfondare la linea difensiva dei russi. I soldati si trovano a bordo dei fuoristrada Humvee blindati e fanno fuoco con le mitragliatrici, per poi scendere una volta raggiunta la postazione nemica e sparare contro di essa.

Nel video si vedono i volontari mentre distruggono con le bombe a mano le buche-nascondiglio dei russi: sono scene violente e drammatiche, che sembrano quasi appartenere al secolo scorso. In questo modo, però, la controffensiva degli ucraini non può che essere molto lenta: va avanti da quasi tre mesi, essendo iniziata lo scorso 6 giugno. Intanto il ministro ucraino Kuleba ha reso noto che i bombardamenti russi sugli obiettivi civili sono continui: nel primo giorno dell’anno scolastico diversi istituti sono stati bombardati dai droni e molti insegnanti hanno perso la vita.

A proposito di volontari, è stata confermata la morte di un cittadino britannico che stava combattendo in Ucraina. Si tratta del 22enne Samuel Newey, che era impegnato nella parte orientale del Paese: “Non posso tradurre in parole quanto mi senta distrutto - ha dichiarato il fratello - non posso sottolineare quando sia orgoglioso di mio fratello più giovane”.