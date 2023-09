Papa Francesco vola sopra la Cina e scrive a Xi Jinping: nuovo caso politico

01 settembre 2023 a

Papa Francesco si rivolge a Xi Jinping. L'occasione è il viaggio in Mongolia, di cui la Cina è uno dei due "colossi" (la Cina Popolare a Sud, la Federazione russa a Nord) che racchiudono nei loro confini il territorio mongolo. Sorvolando di nuovo il territorio cinese, Bergoglio ha inviato un messaggio al presidente. "Invio auguri di buoni auspici a Sua Eccellenza e al popolo cinese mentre attraverso lo spazio aereo del suo Paese in rotta verso la Mongolia. Assicurandovi la mia preghiera per il benessere della Nazione, invoco su tutti voi le benedizioni divine dell'unità e della pace". Un messaggio che strizza l'occhio ai rapporti tra la Santa Sede e la Chiesa cattolica da una parte e il governo di Pechino dall'altra.

Tra l'altro, pellegrini cattolici provenienti dalla Cina, oltre che dalla Russia e da altri Paesi confinanti, saranno presenti domenica 3 settembre alla messa che Bergoglio presiederà alla 'Steppe Arena' di Ulan Bator. A loro si aggiunge la comunità cattolica della Mongolia, di soli 1.500 battezzati. "Piccola ma vivace", l'ha definita il Papa nel messaggio di saluto al presidente Sergio Mattarella. Al capo dello Stato e "a tutti gli italiani", ha rivolto anche "auspici di fruttuoso impegno per il bene comune e con la preghiera a Dio affinché sostenga quanti operano con iniziative di solidarietà".

Al termine dei suoi saluti, il Papa ha poi aggiunto: "Andare in Mongolia è andare presso un popolo piccolo in una terra grande. La Mongolia sembra non finire mai e gli abitanti sono pochi, un popolo piccolo (poco numeroso) di grande cultura. Credo che ci farà bene capire questo silenzio, così lungo, così grande. Ci aiuterà a capire cosa significa ma non intellettualmente, capirlo con i sensi". E ha precisato: "La Mongolia si capisce con i sensi". Quindi una citazione culturale sulla musica russa: "Mi permetto di dire che farà bene forse ascoltare un po' la musica di Borodin, che è stato capace di esprimere cosa significa questa lunghezza e grandezza della Mongolia".