Mh370, gli esperti: "Abbiamo trovato l'aereo, ecco dove si è inabissato"

02 settembre 2023 a

a

a

L'8 marzo del 2014, il volo Mh370, della Malaysian Airlines è sparito nel nulla nell'Oceano Indiano. Dopo soli 39 minuti dal decollo da Kuala Lumpur, l'aereo con 239 persone a bordo è sparito. Di ciò che è accaduto non si saputo nulla e non sono mai stati trovati i resti del velivolo. Ora arriva una indiscrezione riportata dal The Sun che colloca il relitto a 150 chilometri a ovest di Perth in Australia. A quanto pare sarebbe stato possibile individuare i resti dell'aereo usando la tecnologia del Weak Signal Propagation Reporter, il WSPR. A quanto pare, secondo gli esperti che hanno seguito le nuove ricerche, negli ultimi istanti di viaggio del volo, l'aereo avrebbe seguito una stranissima traiettoria a zig-zag.

E questa rilevazione va in una direzione precisa: il pilota, Zaharie Ahmad Shah, avrebbe fatto schiantare l'aereo di proposito seguendo un piano criminale. Ma l'altra ipotesi è quella di un possibile dirottamento.

"Strage voluta dal pilota", il Boeing scomparso nel 2014 in Malesia? Una pista terrificante

Ora però le novità sulla collocazione del relitto potrebbero riaprire tutte le ipotesi sul disastro: l'aereo si troverebbe a 4000 metri di profondità. Una posizione mai registrata prima che colloca l'aereo della Malaysian Airlines più a nord di quanto stimato dai team di ricercatori fino a questo momento. I familiari delle vittime da tempo attendono la verità su quanto accaduto e dopo quasi 10 anni ancora nulla è stato detto sulle cause di quella sciagura aerea che ha sconvolto più di 200 famiglie.