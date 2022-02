Malaysian Airlines, l'aereo scomparso nel 2014? "Strage voluta dal pilota": una pista terrificante

21 febbraio 2022 a

a

a

Mistero sul Boeing 777 della Malaysian Airlines, scomparso l'8 marzo del 2014 dopo essere decollato da Kuala Lampur, direzione Pechino, con 239 persone a bordo. Adesso, un esperto aerospaziale è sicuro di aver trovato il luogo dove è precipitato il volo. Dopo la scomparsa del velivolo, venne fatto uno sforzo a livello internazionale non indifferente per provare a ritrovarlo. Stando al Daily Mail, citato da Dagospia, sarebbero stati spesi 200 milioni di dollari per setacciare oltre 120mila mq. Alla fine, però, il relitto non è mai stato trovato. Inoltre, secondo i familiari delle vittime, non si sarebbe trattato di un incidente.

Manchester City, terrore in aereo per la squadra di Guardiola: tempesta di vento, panico a bordo | Video

Qualche speranza viene data adesso dall'ingegnere aerospaziale Richard Godfrey, secondo cui l’areo sarebbe precipitato nell’oceano a 1.933 km a ovest di Perth e al momento si troverebbe a 4.000 m sotto l’acqua, lungo una linea conosciuta come il “settimo arco”. Studiando il percorso compiuto dal Boeing, l'esperto avrebbe trovato degli schemi insoliti nel viaggio dell'aereo, tra cui virate di 360 gradi sull'oceano. Questo lo ha spinto a credere che il pilota Zaharie Ahmad Shah abbia deliberatamente portato il velivolo fuori rotta.

"Ditemi la verità". Terrore ad alta quota, prova ad aprire il portellone dell'aereo: finisce in disgrazia

"Finora tutti pensavano che ci fosse un percorso rettilineo, forse anche con il pilota automatico - ha detto l'ingegnere a 60 Minutes -. Io invece credo che ci fosse un pilota attivo per l'intero volo". Stando ai suoi studi, inoltre, il pilota sarebbe rimasto fermo nella stessa area per ben 20 minuti. Un tempo nel quale, secondo Godfrey, avrebbe preso contatto con le autorità malesi. "Spero che le autorità malesi, se c’è stato qualche contatto, siano disposte a divulgare le informazioni dopo otto anni", ha dichiarato l'ingegnere. L'ex moglie di una delle vittime ha commentato: "È passato così tanto tempo senza risposte. Non c'è giorno in cui non ci penso. Ho promesso a Pauly che l'avrei riportato a casa. Non ci sono ancora riuscita".

Nelle plafoniere della cabina... terrore in aereo, atterraggio d'emergenza: cosa state vedendo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.