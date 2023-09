Sophie Bokelmann, "18 euro per questa tartare": cosa le portano al ristorante

05 settembre 2023 a

Brutta sorpresa per Sophie Bokelmann, agente immoobiliare e influencer. A raccontarla è lei stessa su TikTok. La donna, recatasi in un ristorante di Toronto, in Canada, non aveva molta fame e ha così deciso di chiedere qualcosa di leggero: una tartare di tonno. Peccato però che quello che le si è presentato nel piatto, tutto sembrava fuorché una tartare. "L'inflazione è così grave?", chiede all'inizio del filmato.

"Non posso credere a quanto mi è appena accaduto. Avevo chiesto al cameriere qualcosa di leggero, come una tartare di tonno e di tutta risposta ho visto arrivare un piatto con una scatoletta di tonno e delle patatine chips... quelle che compri al bar quando fai aperitivo". Finito qui? Niente affatto. La cosa più sconvolgente è stato infatti il prezzo del "piatto".

"Mi hanno chiesto 18 euro e non hanno nemmeno tolto il tonno dalla scatoletta", denuncia la donna mostrando anche la foto del piatto. Un fatto che non stupisce. Nell'estate degli scontrini folli, molti clienti hanno rivelato prezzi alle stelle anche solo per le bottiglie d'acqua. Per non parlare poi di quei locali che hanno fatto pagare piatti divisi a metà o posate in più. Tutta colpa dei rincari? Chissà...