Mesagne, la coppia che terrorizza i ristoratori: "Mi porta la carta dei vini"

Si sono seduti in un ristorante di Mesagne, in provincia di Brindisi, e si sono allontanati senza pagare. Questa volta però i due avventori non si sono limitati a consumare qualche pezzo di sushi e magari un solo piatto di pasta, no, si sono trattati bene. I due turisti infatti hanno ordinato, nella centralissima piazza dei Commestibili, una serie infinita di antipasti a base di mare e di terra, con astice, secondi di pesce, dessert, caffè e liquori finali.

Ma c'è di più. Quando la coppia di turisti ha ordinato da bere, il cameriere ha chiesto se volessero vini locali o di altro tipo. Hanno chiesto la carta dei vini e di fatto hanno ordinato il più costoso. Una scelta che lascia pensare a una coppia di professionisti della truffa della ristorazione. Poi il momento del conto: ammontava a 140 euro. Il cameriere ha visto che al tavolo non c'era più nessuno dando così all'allarme al titolare.

Così, ieri, il titolare, si è presentato al comando della polizia locale e ha sporto una denuncia. Ma attenzione: il giorno dopo lo stesso episodio si è verificato in un lounge bar della stessa piazza. Un’apericena con diversi cocktail non pagata. E a quanto pare, secondo alcuni accertamenti la stessa stessa tecnica pare sia stata usata in un B&b in cui alloggiava. Insomma, questa coppia va evitata. Soprattutto dai ristoratori.