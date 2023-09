Macerata, due fiorentine in 40 minuti e la fuga: esplode il caso al ristorante

02 settembre 2023 a

Altri furbetti che se la svignano senza pagare. Accade in un ristorante di Macerata, dove due uomini hanno ordinato due fiorentine. Fin qui nulla di strano se non fosse che non hanno pagato un centesimo. I clienti in questione sono entrati all'ora di cena al ristorante “Alla scaletta”, di Casette Verdini, a Pollenza. Qui hanno ordinato due fiorentine del peso di un chilo e cento grammi l’una e, stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, le hanno mangiate comodamente in circa 40 minuti.

Appena hanno visto però i titolari del ristorante affaccendati, se la sono data a gambe levate. Senza dunque senza passare alla cassa. A immortalare quanto accaduto le telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del locale. "Se ne sono andati come se stessero rubando", ha detto indignato il ristoratore che si è appellato direttamente ai social pubblicando un fermo immagine del video che ritrae i due clienti.

L'appello? Trovare elementi utili per rintracciare i due clienti. Quelli di Macerata non sono i primi furbetti. Addirittura a Malta un gruppetto di giovanissimi siciliani è scappato da un ristorante senza pagare il conto. Diffuse dal proprietario le immagini dei "colpevoli", il padre di uno di loro ha riconosciuto il figlio. E a quel punto si è fatto avanti con i proprietari del ristorante per saldare i 100 euro non pagati tramite un bonifico.