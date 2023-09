Cina, il video dell'esercito fa tremare il mondo: ponte costruito in 16 minuti

06 settembre 2023 a

a

a

Un'esercitazione che ha del clamoroso. In Cina l'Esercito popolare di liberazione cinese ha condotto con successo un'esercitazione di trasferimento di attrezzature attraverso un fiume. E lo ha fatto in pochi minuti. Tutto vero, agli inizi di settembre la 73a brigata del comando orientale dell'esercito di Pechino ha creato un passaggio di pontoni lungo 300 metri e il trasferimento di attrezzature militari. L'esercitazione è stata completata in solo 16 minuti.

Un'impresa da record che ha coinvolto un totale di 12 rimorchiatori e 15 militari responsabili dell'attracco, tra cui 2 specificamente incaricati della gestione dei pontoni. Intanto il Paese deve fare i conti con le piogge e le inondazioni. Più di 36mila persone sono state evacuate a Fuzhou, capoluogo della provincia orientale cinese del Fujian, a causa delle forti piogge provocate dal tifone Haikui.

"La Cina è spazzatura": la soffiata che fa tremare il mondo, panico sui mercati

Lo rende noto il quartier generale di Fuzhou per il controllo delle inondazioni e il soccorso durante le siccità, aggiungendo che scuole, parchi e mezzi di trasporto pubblico sono stati temporaneamente chiusi. Per accelerare i soccorsi e la ricostruzione delle infrastrutture nelle province colpite dal tifone, il ministero delle Finanze e quello per la Gestione delle emergenze hanno stanziato 27,4 milioni di dollari. I fondi, oltre al Fujian, andranno a beneficio delle province di Guangdong, Zhejiang, Guangxi e Hainan. Ma se i lavori proseguono come quelli per il ponte, non c'è da sorprendersi se tutto si sistemerà in breve tempo.