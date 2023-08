Cina, Pechino travolta da Fitch: "Quei titoli sono spazzatura", scoppia il panico

25 agosto 2023 a

a

a

La Cina continua a tenere col fiato sospeso il mondo. Il crollo di Evergrande potrebbe avere conseguenze pesanti sugli equilibri economici. Ma adesso si aggiunge un altro tassello a questa storia: il declassamento da parte di Fitch. L'agenzia di rating infatti ha declassato a 'spazzatura' (a BB+ da BBB- con 'negative watch') il rating sul credito di una controllata del colosso immobiliare cinese Country Garden Services, responsabile della gestione immobiliare, citando "una maggiore pressione sulla liquidità".Come riporta l'Ansa, ha holding Country Garden, il più grande operatore nell'edilizia privata cinese per vendite nel 2022, ha in pancia circa 200 miliardi di dollari di debiti e ha dichiarato a inizio agosto di non aver effettuato due pagamenti su bond. Un segnale chiaro: la via per il default è segnata.

I problemi di liquidità hanno alimentato le voci su un possibile collasso dell'azienda che potrebbe avere effetti devastanti sulla tenuta dell'economia cinese. Adesso c'è attesa per i prossimi dati che riguardano il colosso cinese. Country Garden pubblicherà i suoi risultati semestrali nei prossimi giorni e ha anticipato di aspettarsi una perdita netta di 55 miliardi di yuan (7,5 miliardi di dollari). Ad aumentare, secondo Moody's, ci sono le scadenza di bond nel 2024 pari a 31 miliardi di yuan. Vedremo cosa accadrà.