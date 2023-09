Argentina, mostra per errore l'amante in tv: il video dello scandalo

09 settembre 2023 a

a

a

Fa un servizio giornalistico in "esterna", lontano dalla redazione, collegandosi in diretta e qualcosa va davvero per il verso storto. Questa storia arriva da Buenos Aires. Un giornalista ecuadoriano, Juan Francisco Rueda, si collega con lo studio per seguire la partita di qualificazione tra l'Argentina e l'Ecuador. L'inviato di Radio Sucre in Argentina ha mosso bruscamente la sua telecamera e, inavvertitamente, ha mostrato una donna che si vestiva avvolta in un asciugamano.

Un gesto che ha immediatamente scatenato i social dato che la donna apparsa nel video potrebbe essere la sua presunta amante. In tanti in quel frame del video hanno riconosciuto la giornalista ecuadoriana Romina Rendon, anche lei in Argentina per seguire la partita della nazionale dell'Ecuador. Ma a confermare questa ipotesi c'ha pensato la stessa giornalista che ha pubblicato una foto sui social in cui, da bambina, è avvolta in un asciugamano. Una sorta di ammissione che ha infiammato ancora di più i social. Poi la frase: "Ci sono cose che non cambieranno mai nella vita. Fine della dichiarazione". Beh, c'è la conferma. Il giornalista dopo aver mosso la telecamera è apparso piuttosto imbarazzato. Magari la sua fidanzata non l'avrà presa bene e al rientro in Ecuadro avrà qualche problemino tra le mura di casa.