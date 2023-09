Messico, "aiutatemi, ho un bimbo": sotto la coperta c'è un cane

11 settembre 2023 a

Un video che smaschera una donna che chiede l'elemosina è diventato virale su Tik Tok. Nelle immagini che hanno fatto il giro del web si vede una donna che in piedi vaga per le strade a chiedere quqlxche spicciolo per mangiare. La donna tiene sulle spalle quello che in un primo momento appare com eun bimbo avvolto in una copertina. Poi la richiesta: "Ho fame aiutatemi, ho un bimbo".

Ma dopo qualche istante, come ricorda Repubblica, proprio dalla copertina si intravede la testa di un cagnolino. Una vera e propria truffa che in pochi istanti ha fatto il giro del web. Insomma non c'è alcuna mamma che raccoglie soldi per il suo piccolo, ma semplicemente una donna che sfrutta un cagnolino per ingannare che vuol darle qualche spicciolo. La donna, sempre nel video, porta sulle spalle anche uno zainetto color viola.