Roma, lo scippatore linciato? "Denuncio tutti": chi rischia di finire nei guai

Al Quarticciolo, quartiere di Roma, un uomo, un immigrato irregolare indiano ha tentato di scippare una signora anziana di 90 anni. Il colpo è finito nel peggiore dei modi. È stato avvicinato da alcune persone ed è stato pestato per diversi minuti. E di fatto l'uomo, arrestato dai carabinieri della Casilina, era a corto di denaro per la droga e ha cercato "risorse" nella borsetta di una povera anziana.

Ma ora, dopo essere finito in manette, Arshdeep Singh, vuole denunciare chi lo ha aggredito subito dopo lo scippo: "Denuncio chi mi ha picchiato", le sue parole riportate dal Corriere della Sera, dopo essere stato arrestato per rapina e liberato nel giro di poche ore. Nonostante il linciaggio prolungato, ha riportato "solo" una frattura del setto nasale. Di fatto dunque il ladro ha deciso di denunciare chi lo ha pestato. Le persone che hanno partecipato al pestaggio sono almeno sette. In un video che è arrivato sul web si vede un gruppo di giovani prendere di mira lo scippatore e picchiarlo subito dopo il colpo sventato.

Ora sarà la magistratura ad accertare i fatti. Intanto ieri è comparso davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Roma in attesa del processo: non può lasciare il territorio nazionale pur essendo irregolare e ha nominato come domicilio lo studio dell’avvocato d’ufficio.