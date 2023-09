Russia in ginocchio, "72esima brigate cancellata": colpo al cuore di Putin

15 settembre 2023 a

Duro colpo all'esercito russo sul fronte ucraino: la 72esima Brigata meccanizzata della Federazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni. Lo ha dichiarato la terza Brigata d'assalto separata dell'esercito di Kiev citata da Rbc-Ucraina. "Sono stati eliminati il capo dell'intelligence della brigata nemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria della 72esima Brigata, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento".



Non è l'unica notizia rilevante riguardo alle perdite degli uomini di Vladimir Putin. Secondo il think tank statunitense Isw (Institute for the study of war) nel suo ultimo aggiornamento, il comandante del 247esimo reggimento russo d'assalto aereo Vasily Popov è stato ucciso in combattimento in Ucraina, nell'area di confine di Donetsk-Zaporizhia. Isw sottolinea come Popov sia il secondo comandante del 247esimo reggimento a rimanere ucciso in azione, dopo la morte del colonnello Konstantin Zizevsky. In precedenza l'Isw aveva reso noto che forze ucraine d'èlite stanno conducendo contrattacchi limitati in settori critici del fronte: "la morte di Popov supporta la valutazione secondo cui questi contrattacchi probabilmente logoreranno ulteriormente queste unità".

Il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento di intelligence, conferma anche il notevole danno inflitto dalla controffensiva ucraina alla flotta russa a Sebastopoli, in Crimea: "Nonostante il ministero della Difesa russo abbia minimizzato i danni alle navi, prove pubbliche indicano che la Minsk (una nave da sbarco, ndr) è stata quasi certamente distrutta a livello funzionale, mentre il (sottomarino) Rostov ha probabilmente subito danni catastrofici".